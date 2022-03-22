Тактика не изменилась: Арестович рассказал о характере военных действий на 27 день войны в Украине

Тактика не изменилась: Арестович рассказал о характере военных действий на 27 день войны в Украине

Украинские военные ведут оборонную операцию и контратакуют.

Изменения в тактике, положении и характере военных действий со стороны противника не зафиксированы.

Об этом на брифинге сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

"Украинские вооруженные силы ведут оборонительную операцию и местами контратакуют, наносят противнику сильные удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией и наземными войсками", — отметил Алексей Арестович.

Напомним, что СБУ перехватила очередной разговор оккупантов, которые говорят, что им под Николаевом страшнее, чем в Чечне.

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