Тактика не изменилась: Арестович рассказал о характере военных действий на 27 день войны в Украине

Украинские военные ведут оборонную операцию и контратакуют.
Изменения в тактике, положении и характере военных действий со стороны противника не зафиксированы.
Об этом на брифинге сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
"Украинские вооруженные силы ведут оборонительную операцию и местами контратакуют, наносят противнику сильные удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией и наземными войсками", — отметил Алексей Арестович.
Напомним, что СБУ перехватила очередной разговор оккупантов, которые говорят, что им под Николаевом страшнее, чем в Чечне.
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