"Тактика ни*у* не изменилась, отправляют на мясо: оккупант об отношении командования – перехват

Российский солдат рассказал жене о реальных делах на фронте армии РФ и об отношении своего командования.

Главное управление разведки опубликовало перехват разговора солдата РФ с супругой. Оккупант жалуется, что военное командование отправляет солдат "на мясо" за счет того, что людей в России для мобилизации еще достаточно.

Из разговора оккупанта ясно, что он находится вблизи Павловки, Вугладарского района Донецкой области.

"По радио "укропы" говорили, что тактика русских нихую не изменилась, как они отправляют на мясо, так они мясо пристрелочное и отправляют. Отправляют людей вперед, по людям стреляют, они смотрять откуда, пытаются увидеть откуда по ним стреляют, пытаются это уничтожить – ни*у* не получается. Люди погибают, люди кончаются, набирают новых за счет того, что есть люди еще в России, они и отправляют", — говорит солдат.

Жена на его слова ответила, что военкоры РФ отчитывались, что у россиян вроде бы все замечательно возле Павловки. Однако, по словам оккупанта, когда приезжали журналисты, их не пускали к ним – "даже на полкилометра подходить к журналистам запрещали", чтобы они не рассказали им о реальном положении дел армии РФ на фронте.

Он посоветовал жене читать украинские Telegram-каналы, чтобы понимать, что реально происходит на войне.

"Короче общую картину ты даже не имеешь", — резюмировал оккупант.

Напомним, оккупанты жалуются на меткие выстрелы ВСУ на Луганском направлении.

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