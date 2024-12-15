Тактика низкого полета защищает украинские Су-27 от российского ПВО — Forbes

Одной из последних целей украинских Су-27 стал понтонный мост в Курской области.

Украинские истребители Су-27 используют тактику низкого полета, чтобы избежать вражеских радаров и успешно проводить атаки по стратегическим объектам.

Об этом сообщило издание Forbes.

Су-27 оснащены американскими планирующими бомбами GBU-39, имеющими дальность более 95 км благодаря выдвижным крыльям и GPS-наведению. С их помощью точечные удары ориентированы на стратегически принципиальные объекты, такие как понтонные мосты и командные пункты.

На одном из видео видно, как Су-27 сбрасывает четыре американских планирующих бомбы GBU-39 с одного пилона под крылом. Перед сбросом самолет резко набирает высоту, обеспечивая бомбам максимальную дальность.

"Этот метод – летать низко, набирать высоты, выпускать бомбы, отступать – минимизирует влияние вражеского огня на военный самолет без серьезного ограничения дальности полета бомбы", — говорится в сообщении.

Из-за ограниченного количества боеприпасов украинская авиация концентрируется на дорогостоящих целях, в то время как российская армия применяет гораздо больше боеприпасов и бьет по окопам и прифронтовым объектам.

Напомним, Генштаб сообщил о новых потерях захватчиков.

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