"Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией": Ермак о ночных атаках россиян

Россия ночными атаками продолжает террор Украины. Однако тактика врага не работает.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО", — написал он.

Он добавил, что россияне пытались с помощью ракетных ударов и атак дронов оставить Украину на Новый год без света. Теперь захватчики ищут новые методы террора.

"Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то нас уколоть, но их тактика террора не работает. Наше небо превратится в щит", — подчеркнул Ермак.

Напомним, украинские военные в ночь на 2 января уничтожили 39 иранских беспилотников Shahed, 2 аппарата "Орлан-10" и управляемую ракету Х-59, которые запустили российские оккупанты.

По данным воздушного командования "Восток", над Днепропетровской и Запорожской областями ВСУ сбили 9 дронов-камикадзе и 1 ракету Х-59МК2, которая шла по направлению к Днепру.

По информации Сил противовоздушной обороны, 40 вражеских дронов-камикадзе шли на Киев. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что все цели были уничтожены. Из них 15 – над соседними областями, 3 – в Киевской области, 22 – над Киевом.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил о введении в Киеве аварийных отключений света после ночной атаки иранскими дронами.

Зеленский за 1 января: Российские террористы как были жалкими, так и зашли в этот год