Тактика оккупантов возле Авдеевки, вероятно, будет провальной — Жданов о замысле РФ

Российские оккупационные войска хотят превратить Авдеевку в "новый Бахмут". Впрочем, такая тактика врага, вероятно, будет провальной.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт рассказал, что в восточных окрестностях Авдеевки линия обороны проходит по тому же месту, где она проходила 24 февраля 2022 года.

"Российские войска "в лоб" Авдеевку не могут взять никак. Поэтому, вероятно, было принято решение ее обойти. Самые тяжелые бои сейчас проходят на северных и южных окрестностях", – отметил он.

По мнению Жданова, ситуация в Авдеевке не сможет ухудшиться до того состояния, как это было в Бахмуте.

"Теперь украинское военное командование лучше реагирует на такие кризисные ситуации. Имея опыт с Бахмутом, они уже знают возможную тактику действий российских войск на этом направлении. Поэтому даже попытки наступления захватчиков не имеют никакого успеха", — резюмировал Олег Жданов.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что из-за постоянных попыток врага окружить Авдеевку на Донетчине этот город в ближайшее время может стать "новым Бахмутом".

Украинские военные говорят об увеличении обстрелов и давлении на Авдеевку, в том числе с северо-востока и юга. Однако говорить об окружении Авдеевки пока нет оснований.

По данным Генштаба, самые ожесточенные бои продолжаются именно в Бахмуте и Авдеевке.

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