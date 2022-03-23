Тактика, похожая на Мариуполь: Арестович рассказал, почему оккупанты бомбят Чернигов

Ситуация в Чернигове сложная.

В Чернигове российские оккупанты начали применять к городу примерно такую же тактику, как и в Мариуполе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 24 канала.

По его словам, в Чернигове оккупанты бьют по жилым кварталам, в городе более недели почти нет газа и воды. Это, как он объяснил, так называемая месть оккупантов за героическую оборону Чернигова.

"В Чернигове ситуация сложная, потому что враг начал применять тактику примерно похожую на ту, что и до Мариуполя. Конечно, там не тот масштаб, но меньше с тем", — сказал Арестович.

Однако он подчеркнул, что центральное командование имеет возможность оказывать военную помощь городу. По его словам, Чернигов держится так же, как и Сумы, Киев, Харьков и другие города.

"Ситуация там (в Чернигове.- ред.) далека от некоторых заявлений, которые прозвучали, что якобы город сейчас в окружении и так далее. Нет окружения – есть сложная ситуация. Однако командование ВСУ и власть работает над тем, чтобы облегчить ситуацию", – заявил Арестович.

Рассказываем, какая ситуация в Чернигове, закрывающем захватчикам северный путь на Киев, из-за чего практически постоянно находится под обстрелами.

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