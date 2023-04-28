"Тактика России изменилась": военные и эксперты о массированном ракетном обстреле Украины

Российские оккупанты в ночь на 28 апреля нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, взрывы раздавались в Николаеве, Умани, Днепре и Киеве.

В результате ракетной атаки РФ были "прилеты" в жилые дома, в Умани погибли по меньшей мере 17 человек, в Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина.

Какую цель преследовали оккупанты, как изменился характер ракетных атак, о чем нужно помнить, услышав воздушную тревогу — ТСН.ua собрал комментарии военных и экспертов.

Что говорят в Воздушных силах

Подробности ракетной атаки сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

По его словам, враг поднял в воздух четыре самолета стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

"Было выпущено 23 ракеты, 21 была уничтожена противовоздушной обороной в разных регионах – в центре страны, на юге и на востоке. Отработали успешно, но есть и два попадания в жилые дома, пострадали гражданские люди. Как всегда, враг снова показал свое лицо. Таким образом, противник продолжил обстрелы и нашей критической инфраструктуры, и, видимо, было желание попасть в какие-то военные объекты, но пострадали жилые дома", — отметил полковник.

Игнат не ответил на вопрос, работала ли по воздушным целям американская система ПВО Patriot. По его словам, Воздушные силы никогда не сообщают, какой тип систем используют и на каком направлении, поскольку этой информацией может воспользоваться враг.

Впрочем, представитель Воздушных сил добавил, что для Patriot крылатая ракета не является сложной целью.

Украинцам напомнили важное правило

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк обратилась к украинцам:

"Призываю всех не расслабляться, не терять бдительности, помнить, что, когда воздушная тревога, дети не должны спать в кроватях, а переходить в укрытие. Это максимально обеспечит сохранение жизни. Враг коварен, и мы предупреждали, что он может накапливать потенциал для того, чтобы устраивать ракетные атаки.

Гуменюк также сообщила, что в зоне ответственности Сил обороны Юга над Николаевщиной были сбиты две ракеты, выпущенные из самолетов стратегической авиации.

"Мы наблюдали атаку, которая была больше направлена на другие регионы Украины. Во время атаки также работали и по беспилотным разведчикам. Это были беспилотники, которые во время атаки уточняли и координировали наводку", — рассказала она.

Как изменилась тактика окупантов

Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эксклюзивном интервью ТСН.ua объяснил, как изменилась тактика ракетных ударов России:

"Она уже изменилась. 23 ракеты — это не 100, как они раньше использовали для массированного обстрела. Сейчас у них осталось не более 15% ракет, которые были. Поэтому они будут это делать не так часто, как раньше, и не в таком большом количестве. Надо помнить, что они имеют возможность производить эти ракеты. Это 40-50 ракет в месяц всех классов. Поэтому они накапливают и делают так, как мы увидели".

По словам Гетьмана, россияне, учитывая небольшое количество ракет, "будут выбирать какие-нибудь 1-2 объекта и пытаться атаковать — не по всей стране, как было раньше".

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