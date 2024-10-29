"Тактика салями": эксперт рассказала, как россияне уничтожают энергосистему Украины

Российские захватчики начали снова массированно наносить удары по энергообъектам на территории Украины, которые являются прифронтовыми или находятся возле России.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая.

"Я говорю о той же Сумской области, о Запорожской области и так далее, Харьковской области, городе Харькове. И, к большому сожалению, мы видим, что враг начал бить по объектам, которые принадлежат непосредственно облэнерго в соответствующих регионах. То есть это подстанции, которые осуществляют передачу электроэнергии уже непосредственно потребителям", — сказала она.

Она отметила, что в настоящее время враг действует такой тактикой, чтобы отрезать отдельные регионы от энергоснабжения.

"Если зима 2022/2023 года были системы передачи Укрэнерго, то есть это наши магистральные объекты, весной этого года они били по нашей генерации. Сейчас выглядит то, что они используют некую "стратегию салями", отрывая от энергоснабжения, электроснабжения отдельные регионы, отдельные населенные пункты. Создавая им условия, где, к большому сожалению, происходят и отключение или частичная поставка электроэнергии", — считает бывшая нардепка.

Напомним, ранее сообщалось, что после атаки беспилотников в Сумах исчез свет.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумской области враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры.

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