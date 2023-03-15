Тактика устрашения: Данилов объяснил причину частых и масштабных воздушных тревог

Два дня подряд в Украине то и дело звучали масштабные воздушные тревоги. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, в чем заключается новая тактика государства-агрессоры.

В эфире "24 Канала" он заявил, что Россия пытается запугать украинцев.

"Когда взлетают те или иные самолеты, наши военные за очень короткое время понимают: это настоящая опасность или это проверка нашей ПВО. Если мы уверены в безопасности, то воздушная тревога убирается из эфира", — отметил Данилов.

Причиной воздушных тревог в среду, 15 марта, стала активность МиГ-31К – носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Мы выдержим все, что они [россияне] на сегодняшний день себе придумали. Мы страна несгибаемых людей и страна, которая обязательно будет победительницей", – заверил Алексей Данилов, комментируя эту тактику устрашения.

В то же время он подчеркнул необходимость в случае вероятной опасности обязательно находиться в укрытиях.

Напомним, в среду, 15 марта, масштабная воздушная тревога трижды звучала по всей Украине.

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