Тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть войну против Украины – Шольц

В Германии уверены, что Россия терпит поражение в войне против Украины. Запад и дальше будет поддерживать нашу страну.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Владимиру Путину не удастся достичь своих целей в Украине и Европе, Запад будет оказывать Украине поддержку, в том числе военную.

Об этом пишет Укринформ.

По его словам, жестокость Путина в Украине, использование им энергии и голода как оружия, невероятный скачок инфляции – все это стало испытанием для Европы и мира, которого не было десятилетия. Путин прибегает к террору в Украине, использует безответственную ядерную риторику.

"Он ошибается, мы не позволим нас разделить... Наша страна стоит вместе, Европа стоит вместе, солидарна между собой и с Украиной. Путин не достигнет своих целей", — подчеркнул Шольц.

Канцлер подчеркнул, что сейчас Украина больше нуждается в артиллерии и средствах ПВО. Он напомнил, что на прошлой неделе Украине была передана первая система ПВО IRIS-T, ранее запланированная.

"Сознательные атаки на гражданских — это военное преступление, но эта тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть эту войну. Украина успешно будет защищать себя, и мы будем ей помогать столько, сколько потребуется", — подчеркнул канцлер.

Поддержка Германии

В начале октября в Одессу прибыла министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она анонсировала скорую поставку первой обещанной единицы наземной системы ПВО IRIS-T.

Немецкая министр иностранных дел Анналена Бербок высказалась о поддержке Украины. По ее словам, нет шансов на то, что мирные переговоры положат конец войне, которую Россия начала против Украины. Мол, предложения российского президента-диктатора Владимира Путина противоположны миру.

Первые ЗРК IRIS-T от Германии, язык дипломатии и "обиженная колбаса" Шольц – Андрей Мельник

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