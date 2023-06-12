"Тактика выжженной земли": в Минобороны рассказали, какие последствия будет иметь для РФ подрыв Каховской ГЭС

Россияне отсрочили активные действия ВСУ после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал Павлюк в интервью журналисту ТСН. Неделя Андрею Цаплиенко.

По его словам, оккупанты этим усложняют наше движение в этом направлении.

"Потому что даже сейчас во время попыток эвакуации населения с той территории все наши лодки подвергаются обстрелам. Поэтому мы обратились к нашим партнерам, ООН с просьбой помочь с эвакуацией людей, которые сейчас находятся в критической среде уже несколько дней. Их надо спасать", – рассказав Павлюк.

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Также он отметил, что гуманитарный результат взрыва и затопления этой территории это фактически стратегия выжженной земли.

На всех территориях, где побывала Россия и задержалась на долгие часы, там территория непригодна к жизни. Все населённые пункты, где она прошла, фактически уничтожены. на этой территории", — рассказывает Павлюк.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие годы, пока не восстановится гидроэлектростанция, там не будет ни посевных площадей, ни восстановления промышленности.

"Они перерезали себе воду на Крым. То есть подача воды на Крым этим подрывом полностью исключается. Россия уже начала использовать техногенные катастрофы как оружие. Поэтому мы не исключаем никаких действий со стороны России с отрицательным результатом, потому что у людей нет ни совести, ни чести., ничего. Это просто звери, выпущенные из клетки. Они будут делать все, пока их не подавят", — добавил он.

Павлюк резюмировал, что только общими силами можно остановить и загнать обратно в клетку это животное”.

Добавим, что "Укргидроэнерго" работает над проектом перекрытия Каховского водохранилища. и начнет его строительство сразу после увольнения региона.

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