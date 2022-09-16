"Талантливый мужик": в эфире программы пропагандиста Соловьева похвалили Залужного (видео)

В эфире российского пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" кинорежиссер Карен Шахназаров похвалил Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Украинофоб Шахназаров отметил талант полководца у Залужного.

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" в восторге от комбинаций, которые придумывает Главнокомандующий ВСУ.

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"Ну, надо признать, что Залужный — талантливый военачальник. Ну, это надо признать! Необязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик, в смысле военного дела он интересные комбинации придумывает. Так надо это признать!", – сказал Шахназаров.

Напомним, итальянские соседи российского пропагандиста Соловьева подозревают, что на своей вилле он отмывал деньги и радуются, что его там больше нет.

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