"Там 200-х, б**ть, каждый день вывозят": оккупант рассказывает о потерях и своем везении до сих пор остаться живым

Россиянин рассказывает, как к нему в окоп прилетело...

Военнослужащий РФ рассказал о ситуации и потерях среди оккупантов на фронте.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.

Да, он признает свое везение, что до сих пор остался жив.

По его словам, все российские солдаты хотят домой, "даже чеченцы говорят "бегут отсюда, нах*й".

Также оккупант рассказал, что гранаты разрываются в полуметре от него, "попадают в голову — в каску".

"Хохла" ни одного не видел", — добавил россиянин.

Отметим, что накануне в Донецкой области перехватили разговор, в котором мобилизованный оккупант жалуется матери на плохое снабжение и рассказывает о массовом дезертирстве и своем желании убежать. По словам одного из "мобиков", это "очень просто".

Ранее в ГУР рассказали о количестве российских солдат в Беларуси.

Между тем, в РФ планируют проводить дополнительную мобилизацию в начале 2023 года для пополнения потерь в войне против Украины.