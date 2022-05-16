"Там ад. Умоляем, помогите": жена воина из "Азовстали" обратилась к Эрдогану и Си Цзиньпину

Военные на заблокированном заводе "Азовсталь" находятся в ужасающих условиях.
Украинские защитники там без ног, рук и медикаментов. Люди фактически находятся на грани жизни и смерти.
Об этом во время брифинга в Турции сказала одна из жен украинских воинов.
"Они находятся за чертой жизни и смерти. Они в аду. У них ежедневно появляются новые и новые раны: они без ног, без рук, обессиленные, без медикаментов. Их нужно было спасти уже вчера. Сейчас у нас есть единственная надежда. Уважаемый господин Эрдоган, помогите, умоляем вас. Обратитесь к Си Цзиньпину и вместе с Богом сделайте это: спасите "Азовсталь". Станьте носителями мира. Помогите, потому что это поступок будет достоин Нобелевской премии мира", — сказала женщина.
Напомним, военный эксперт рассказал, что деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно. Если такую спецоперацию провести, это будет стоит тысяч жизней украинских защитников.
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