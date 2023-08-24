"Там была другая цель": Буданов удивил заявлением о последних взрывах на Крымском мосту

Взрывы на Крымском мосту 12 августа прокомментировал начальник ГУР Кирилл Буданов, заявив, что целью атаки был не мост.

Об этом глава украинской военной разведки рассказал в интервью проекту "Радио Свобода Крым.Реалии".

"Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитных ракеты были пущены на ее перехват и, немного подбив, сбились с курса. Незначительно. Они (россияне – ред.) верят, что это шло в мост. В принципе пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что это прошлая история", – рассказал Буданов.

Он также сообщил о совсем незначительном ущербе от использованного средства поражения. Это средство следовало "немного дальше, и не к мосту оно шло".

Буданов уточнил, что украинское средство поражения было несколько сбито с курса четырьмя выпущенными российскими зенитными ракетами, и оно в конце концов задело Крымский мост. В то же время, он не назвал, какой именно объект планировалось поразить.

"То, что оно его задел, то это ничто по сравнению с тем, когда они применили дымы с точки зрения местного населения. Вот тогда началась паника. Ведь когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали по "сарафанному радио" просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали по сути. Если хотите, кара Божья пришла к ним", – рассказал начальник военной разведки.

Напомним, в ночь на 12 августа, а затем днем в районе Крымского моста прогремела серия сильных взрывов. Коллаборанты утверждали о сбитии двух ракет. Оккупанты перекрывали мост и создавали там дымовую завесу. Пострадавших и погибших не было.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Взрывы! Попадание по Крымскому мосту! Что прилетело?"

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