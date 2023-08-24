"Там была другая цель": Буданов удивил заявлением о последних взрывах на Крымском мосту

Украинское средство поражения сбили с курса четыре российских зенитных ракеты, поэтому оно задело мост.
Взрывы на Крымском мосту 12 августа прокомментировал начальник ГУР Кирилл Буданов, заявив, что целью атаки был не мост.
Об этом глава украинской военной разведки рассказал в интервью проекту "Радио Свобода Крым.Реалии".
"Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитных ракеты были пущены на ее перехват и, немного подбив, сбились с курса. Незначительно. Они (россияне – ред.) верят, что это шло в мост. В принципе пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что это прошлая история", – рассказал Буданов.
Он также сообщил о совсем незначительном ущербе от использованного средства поражения. Это средство следовало "немного дальше, и не к мосту оно шло".
Буданов уточнил, что украинское средство поражения было несколько сбито с курса четырьмя выпущенными российскими зенитными ракетами, и оно в конце концов задело Крымский мост. В то же время, он не назвал, какой именно объект планировалось поразить.
"То, что оно его задел, то это ничто по сравнению с тем, когда они применили дымы с точки зрения местного населения. Вот тогда началась паника. Ведь когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали по "сарафанному радио" просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали по сути. Если хотите, кара Божья пришла к ним", – рассказал начальник военной разведки.
Напомним, в ночь на 12 августа, а затем днем в районе Крымского моста прогремела серия сильных взрывов. Коллаборанты утверждали о сбитии двух ракет. Оккупанты перекрывали мост и создавали там дымовую завесу. Пострадавших и погибших не было.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Взрывы! Попадание по Крымскому мосту! Что прилетело?"
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