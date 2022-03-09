"Там были матери и дети": полиция начала расследование из-за авиаудара РФ по роддому в Мариуполе

Взрывотехники собирают вещдоки для Международного суда ООН.
В г. Мариуполь Донецкой области 9 марта российские оккупанты разбомбили роддом, в котором находились матери и дети.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
"Сегодня россияне сбросили авиабомбу в район больницы и роддома, где находились мамы с детьми. Количество погибших и пострадавших устанавливается. Еще один удар пришелся поблизости в центре города. Полицейские документируют последствия бомбардировки. Взрывотехники собирают вещественные доказательства для Международного суда ООН", - говорится в сообщении.
Предварительная квалификация преступления – ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Мариуполе российские оккупанты разбомбили детскую больницу. Медицинский корпус полностью разрушен.
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