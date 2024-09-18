Там были подземные бункерные укрепления: эксперт объяснил, чем особенный уничтоженный в Тверской области состав

Теперь россиянам не хватит средств поражения, в частности для контрнаступления на Курщине.

Ночью 18 сентября в Тверской области прогремели мощные взрывы. Вооруженные Силы Украины нанесли удар по большому российскому складу.

Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии "24 Канала", отметив, что детонация боеприпасов в городе Торопец является самым масштабным событием. Там были обезврежены многие ценные для России средства поражения.

Взрывы в Тверской области

Сергей Кузан отметил, что склад, который Силам обороны удалось атаковать, имел подземные бункерные укрытия. На поверхности были земляные валы, которые должны обеспечивать надежную защиту во время пожаров или взрывов.

"Ранее чиновники российского министерства обороны отчитывались, что на складе в Тверской области система подземных бетонных бункеров могла выдержать даже ядерный взрыв. В то же время специалисты сообщали о землетрясении (из-за поражения боеприпасов – ред.)", – подчеркнул он.

Можно сделать вывод, что Силы обороны поразили не только снаряды к минам или артиллерии, но и ракеты, которые хранились в подземных хранилищах.

"Это возможно только при применении бетонобойного или бронебойного оружия, в частности ракет", — высказался эксперт.

Кузан подчеркнул, что разрушена огромная база хранения боеприпасов.

Следует отметить, что Россия на складе в Тверской области хранила ракеты к "Градам", С-300, С-400, "Искандерам" и имела там запас северокорейских KN23.

Успешная операция спецслужб

Есть разные предположения относительно того, каким орудием был поражен склад в России. Речь идет о дальнобойных ракетах или модернизированных дронах.

В СБУ сообщают, что эта атака была осуществлена с помощью более сотни дронов. По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, спецслужбы Украины и все, кто были вовлечены в эту операцию, действовали слаженно.

"Сделали коридор (для дронов – ред.) через всю защиту российских РЭБ в одно место. Обошли все и добрались до целей так, что вспыхнуло сразу в нескольких местах склада. Из-за этого взрывы только распространялись и становились более мощными", – подчеркнул Сергей Кузан.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества предположил, что российское командование, вероятно, имело целью использовать боеприпасы, хранившиеся на складе в Тверской области, для контрнаступления на Курщине. Теперь у россиян с этим будут проблемы, им не хватит средств поражения.

Напомним, в ночь на 18 сентября беспилотники атаковали 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ возле города Торопец Тверской области. Началась детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

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