"Там действительно п*зда, но это еще не все": Арестович заявил о кардинальных переменах на фронте

Российские солдаты потерпели поражение и "убегают на восток". Командование РФ безуспешно пытается восстановить положение.

Об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

"Беда такая с ними случилась, что они "сильно" убежали на восток. Российское командование пытается восстановить положение, переправляет резервы, но их там ждет масса сюрпризов. Часть уже в плену, пьет чай. Другая уже никогда чай пить не будет ", – сказал советник.

Также он отметил, что россиян ждут и другие "сюрпризы".

"Это не единственное место (которое пока нельзя называть), где происходят сюрпризы", — добавил Арестович.

Ранее Наталья Гуменюк подтвердила обезвреживание Дарьевского моста в Херсонской области.

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