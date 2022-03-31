"Там, где Путин": Арестович рассказал, что Россия будет считать победой в войне с Украиной

"Там, где Путин": Арестович рассказал, что Россия будет считать победой в войне с Украиной

Наибольшая концентрация российских сил – на попытке оцепить украинские войска в зоне ООС.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что победой для России в войне против Украины могло бы стать взятие под контроль Мариуполя или оцепление украинских военных в зоне ООС на Донбассе.

Об этом Арестович сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Есть простая логика у путинского режима, которая звучит так: "где Путин – там победа". То есть Путин должен появиться там, и тогда они смогут отрапортовать о победе. Такой победой для них могло бы быть взятие Мариуполя или там окружение нашей группировки в зоне ООС. Или еще какой-то успех еще где-нибудь. Но такого успеха у них не будет, потому что из восьми операционных направлений у них осталось два с половиной", – рассказал советник главы ОП.

"Наибольшая концентрация сил, по их задумке – и здесь я вижу совпадение политических и военных усилий – это попытка окружить наши войска в зоне ООС. Если получится – да, нам будет очень сложно. Мы, конечно, не проиграем, но они усилят свою позицию, а мы соответственно ослабим. Если не получится, то наша позиция только усилится", – добавил Арестович.

Напомним, 31 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что войска оккупантов пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

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