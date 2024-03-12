"Там идут очень активные боевые действия": в ГУР прокомментировали слухи об уничтожении российского Су-27 под Белгородом

Утром 12 марта в сети распространилась информация об уничтожении российского истребителя Су-27 в Белгородской области. В ГУР прокомментировали слухи.

Украинские спецслужбы сейчас проверяют информацию по ликвидации вражеского самолета Су-27 в Белгородской области РФ.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас на территории Белгородской области продолжаются чрезвычайно активные боевые действия. В то же время однозначно подтвердить или опровергнуть уничтожение вражеского Су-27 в ГУР пока не берутся.

"Там идут сейчас чрезвычайно активные боевые действия, и очень много событий происходит. Такая информация есть (об уничтожении самолета – ред.), она пока дополнительно проверяется", – рассказал представитель ГУР.

Отметим, что утром 12 марта в Telegram каналах начала появляться информация, что в небе над Белгородской областью якобы был уничтожен российский истребитель Су-27. По предварительным данным, остатки самолета упали и загорелись в районе населенного пункта Валуйки.

Напомним, утром 12 марта стало известно о прорыве границы российскими добровольцами в Белгородской и Курской областях. Легион "Свобода России" записал обращение к россиянам и Путину.

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