Там идут самые кровавые бои: в ВСУ назвали направления, на которых российские оккупанты несут огромные потери

На этих участках фронта враг применяет все имеющиеся у него виды вооружения.
Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, на каких направлениях российские оккупанты несут самые большие потери.
Об этом он рассказал 8 ноября в эфире информационного телемарафона.
"Бахмут, Авдеевка, Угледар — это те направления, где враг несет огромные потери. Это эпицентр российской войны сейчас, там идут жесточайшие, самые кровавые бои", — сказал он и добавил, что на этих участках фронта враг применяет все виды вооружений, которые имеет, прежде всего — артиллерию, реактивную систему залпового огня (РСЗО) и авиацию.
Стоит отметить, что ранее в Генштабе сообщали, что Бахмутское и Авдеевское направления на фронте являются самыми горячими. Там оккупанты пытаются вести активные наступательные действия, но ВСУ держат оборону и отбивают врага, нанося ему ежедневно значительные потери.
Так, только за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 710 оккупантов — самые большие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С начала широкомасштабного вторжения потери РФ в Украине перевалили за 77 тысяч личного состава.
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