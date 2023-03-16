Там начнется отсчет проигрыша РФ: полковник СБУ назвал стратегическое для ВСУ направление

Прорыв ВСУ в Запорожском направлении может начать отсчет проигрыша России в войне против Украины.

Об этом сказал секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо".

В то же время он заметил. что как для ВСУ Запорожское направление является стратегическим, так для оккупантов оно является "стратегической обороной".

"Если ВСУ перебьют россиянам пути обеспечения, логистику, если мы продвинемся в коридор Бердянск и Мелитополь, если мы возьмем под контроль пути, то для противника это будет означать конец. ВСУ постепенно выжмут россиян с оккупированных южан", — пояснил Костенко

На левом берегу Днепра стоят части Росгвардии и воинские части РФ.

"Противник заминировал все левобережье Днепра, водные пути и берег. На левобережье Днепра находятся части Росгвардии, обеспечивающие контрразведывательный и полицейский режим. Также есть военные части РФ, участвующие в боевых действиях", – заявил Костенко.

Тем временем на Запорожском и Херсонском направлениях противник обстреливает населенные пункты недалеко от линии столкновения, в частности, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Каменское и Запорожье.

В ВСУ отмечают важность обороны Бахмута. Командование объяснило, что оборона города закладывает основу для дальнейшего контрнаступления.