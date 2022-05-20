"Там настоящий ад": Жданов назвал тяжелые бои вокруг Северодонецка главным событием текущей войны

Главное событие текущей войны происходит вокруг Северодонецка Луганской области, куда Россия стянула немало сил. Оккупанты наносят там много атак, поэтому ситуация очень тяжелая.

Цель России в этом направлении – и захватить сам Северодонецк, и выйти на административные границы Луганской области.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в видео на своем YouTube-канале.

"Ситуация в целом стабильная и контролируемая за исключением города Северодонецка и Луганского направления, я бы сказал, в целом. Сейчас главное событие текущей войны происходит вокруг города Северодонецка. Российская Федерация стянула туда практически все, что можно было стянуть с близлежащих направлений. И сегодня ведет атакующие действия против наших войск, которые обороняются в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. Вопрос идет о самом городе и выходе российских войск на административную границу Луганской области", — рассказал эксперт.

По его мнению, в этой ситуации Россия поставила вопрос сугубо политически, поэтому, несмотря на потери, оккупанты пытаются выйти на границу.

"Мы держим оборону, удерживаем те рубежи и отбиваем атаки. Атак очень много. Сразу скажу, за последние сутки было 12 атак. Ситуация очень тяжелая. Процитирую даже слова президента Зеленского, который выступая вчера перед студентами, сказал, что там настоящий ад происходит", – подчеркнул Жданов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 20 мая, на Лиманском и Северодонецком направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

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