"Там нет никакого российского наступления, там идут тяжелые бои", – Арестович о ситуации вокруг Киева

"Там нет никакого российского наступления, там идут тяжелые бои", – Арестович о ситуации вокруг Киева

По словам политика, "здесь ситуация 51 на 49 в нашу пользу".

Соцсети уже не первый день пишут о "котеле", в который попала огромная группировка российских войск в Буче-Ирпене-Ворзеле, ожидают полного разгрома этой группировки там. С другой стороны есть данные о том, что россиян отбросили подальше от Киева, чтобы они не могли артиллерией бомбить город. С третьей стороны, сами россияне пишут, что они очень крепко там окопались, и на самом деле это они продолжают наступательные действия.

О том, что происходит к западу и северо-западу от Киева советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью BBC.

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"Не правы ни те, ни те. Истина посередине. Нет там никакого российского наступления, это было бы очень смешно. Но нет и никакого окружения или котла, который мы бы создали. Там идут тяжелые бои", — отметил он.

По словам политика, там очень тяжелая местность. Все частично затоплено, частично заминировано, непроходимо.

"То есть там кропотливая боевая работа. Работает российская артиллерия, работает наша — несем потери мы и они, и здесь далеко от победных реляций. Нет там ни окружения, ни уничтожения — есть полуокружения, но это еще не означает доведения до военного успеха", — отметил он.

Также Арестович отметил, что оккупанты киевское направление перестали рассматривать как перспективное. Поэтому они не бросают сюда резервы, а просто осуществляют перегруппировку и поставку в объеме, необходимом, чтобы держать ситуацию. Но они не отказались от Киева, невзирая на перемещение усилий на Восток.

"Они все равно будут пытаться держать столицу в осаде, насколько это будет удаваться и держать там наши войска в напряжении, чтобы мы не могли их перебрасывать на другие участки, на тот же Восток. То есть здесь ситуация, я бы сказал, 51 на 49 в нашу пользу. Но это далеко не 70 на 30, как поспешили многие сказать. Поэтому не стоит здесь шапкозакидательством заниматься. Мы должны давать трезвую оценку. Наше оружие — правда", — резюмировал он.

Что касается возможного штурма Киева, то, по словам Арестовича, "они не способны и никогда уже не будут способны — по крайней мере, во время этой кампании".

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