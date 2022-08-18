"Там постоянно ведутся бои": Гайдай сообщил, сколько территорий Луганщины – под контролем Украины

Под контролем Украины на сегодняшний день находятся только два населенных пункта в Луганской области, где постоянно идут боевые действия.

Туда невозможно попасть, чтобы эвакуировать людей.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил на брифинге 18 августа.

"Совершенно не большую часть (контролирует Украина на Луганщине – ред.) – это два населенных пункта, на территории которых происходит активная фаза боевых действий. Туда невозможно приехать и эвакуировать людей, потому что это опасно и для тех, кто там будет, и для тех, кого захотят эвакуировать", – описал ситуацию глава области.

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"Это буквально два села — там постоянно ведутся бои, идут обстрелы из разного вооружения, поэтому выезжать оттуда — это смертельно опасно", — добавил Гайдай.

Он также сообщил, что в Луганской области остаются ориентировочно 350 тыс. мирных жителей. Они еще могут эвакуироваться и для этого есть три пути выезда.

"Первый – через дамбу, через Харьковскую область. Единственное – что там только пешеходный переход. Второй вариант – через Запорожскую область. И третий вариант – он более длинный и дорогой, столько стоят просто билеты – это через Россию, через Балтийские страны, но это будет стоить где-то ориентировочно 300 евро", – рассказал глава ОВА.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что в течение 17 августа оккупанты 11 раз попытались атаковать позиции ВСУ по разным направлениям на границе Луганщины и Донетчины. Однако захватчики только несли потери и отступали.

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