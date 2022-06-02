"Там позиции нацбатальонов": россияне готовят обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области

"Там позиции нацбатальонов": россияне готовят обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области

Российские оккупанты готовят очередной обстрел образовательных учреждений в Донецкой области.

Захватчики страны-агрессора России еще раз пытаются благодаря лжи и манипуляциям "оправдать" обстрелы гражданской инфракрасной куруры. Мол, там скрываются нацбатальоны.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В ночь на 2 июня появились массовые сообщения в российских пабликах об "устройстве огневых позиций Национальных батальонов"". В частности, речь идет о:

машиностроительном колледже, общеобразовательных школах 10 и 16 в Краматорске;

машиностроительном лицее в Славянске.

"Будьте бдительны. Примите все меры по безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах. Берегите себя", — подчеркнул представитель мэрии.

Напомним, Мариуполь разрушен оккупантами и превратился в кладбище. За месяц россияне похоронили в братских могилах по меньшей мере 16 тысяч местных жителей, а в моргах города остаются тысячи тел. Какая ситуация в Мариуполе 2 июня – в материале ТСН.ua.

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