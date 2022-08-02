"Там просто ад": Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе и оружии, чтобы "остановить эту орду"

Сегодня украинские войска еще не могут полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, в частности, на Донбассе.

Однако Украина делает все, чтобы получить то оружие, которое поможет остановить российских оккупантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 2 августа.

"Хочу сегодня поблагодарить президента Соединенных Штатов Байдена и весь американский народ за новый пакет оборонной поддержки для Украины. Слово HIMARS стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам", – заметил глава государства.

Также читайте Военный эксперт назвал причину, почему США и другие западные союзники не дают Украине достаточно оружия

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе — Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами..." – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый украинец должен быть всегда благодарен воинам, защищающим украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое превосходство террористов.

"Но каждый день наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном счете поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще, случайно, сомневается в поставках", – сообщил президент.

Зеленский: первое судно с украинским зерном дошло до Босфора - обращение за 2 августа

Напомним, накануне стало известно, что Украина получила от США еще 4 ракетные системы HIMARS.

Президент США Джо Байден подписал Меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 млн дол.

Читайте также: