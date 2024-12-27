Россия теряет большое количество личного состава на фронте в Украине.

Житель Белгородской области РФ пожаловался на огромные потери оккупантов в войне против Украины.

Запись разговора была опубликована Главным управлением разведки МОУ.

"Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще неопознанных, в Ростове. Там руку обнаружили, там ногу обнаружили", — говорит мужчина.

Он также рассказывает, что недавно похоронили одного из местных жителей, воевавшего против Украины.

"Многие ребята погибают. 20 человек уже, наверное, похоронили", — добавил мужчина.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 18 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, средство ПВО, 28 БпЛА оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

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