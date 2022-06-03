"Там сейчас наиболее жестко": Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе

На востоке Украины сейчас ведутся активные бои с российскими оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Донбассе существенно не изменилась, там идут жестокие бои.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Впрочем, украинские военные имели успех в боях в Северодонецке. Но по словам Зеленского, об этом еще рано говорить.

"Ситуация на Донбассе за сутки существенно не изменилась. Есть определенные успехи в боях в Северодонецке, но еще рано говорить. Там сейчас наиболее жестко, как и в городах и общинах рядом: Лисичанск, Бахмут и другие. Много-многих таких городов, где идет такая мощная атака России", – отметил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня

Напомним, в этом же видеообращении Зеленский отреагировал на решение Вашингтона передать Украине современные РСЗО HIMARS.

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