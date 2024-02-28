"Там сосредоточены железнодорожные пути": полковник ВСУ рассказал о возможном наступлении РФ на Харьковщине

Полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал, где именно на Харьковщине оккупанты планируют снова наступать.

Оккупационные войска России в ближайшее время будут пытаться захватить село Купянск-Узловой в Харьковской области.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ и спикер Генштаба ВСУ (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев.

Он отметил, что враг будет пытаться зафиксировать преимущество в живой силе и технике. Пока россияне пытаются воспользоваться тем, что нам критически не хватает артиллерийских боеприпасов.

"То есть враг будет сунуть вперед. Для россиян важен контроль над железнодорожными линиями и узлами, а это значит, что в ближайшее время противник сконцентрирует свои усилия для того, чтобы взять под контроль населенный пункт Купянск-Узловой потому, что именно там сосредоточены железнодорожные пути, имеющие направления на территорию РФ. Врагу очень важно контролировать именно этот железнодорожный узел", — пояснил он.

Владислав Селезнев также добавил, что оккупанты будут пытаться оттеснить подразделения ВСУ как можно дальше от Волновахи.

"Потому что расстояние от Угледара до Волновахи около 20 км, а это значит, что наша дальнобойная артиллерия может эффективно работать по железнодорожному узлу Волновахи. Также враг будет наращивать усилия по строительству линии железнодорожного сообщения вдоль Азовского побережья, чтобы иметь резервные пути поставки военно-технического имущества", — резюмировал эксперт.

Напомним, российская армия продвинулась в районе Бахмута – в ISW назвали следующий город врага.

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