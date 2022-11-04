"Там такой сброд, это пиз*ец": командир оккупантов пожаловался на алкоголизм среди "мобиков" (видео)

Один из командиров батальона находящихся на Херсонщине оккупантов пожаловался сослуживцу на проблемы с дисциплиной среди мобилизованных.

Перехват разговора опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Самый х*евый солдат – наш! Там такой сброд, это пиз*ец! 5 человек нах*ярились, их в прошлую среду отправили к вам туда сразу. Из этого района 5 человек отправили, следующей партией алкашей потом отправят", – рассказал один из командиров.

В ответ собеседник пообещал устроить этим солдатам партизанскую жизнь.

"Давайте, мы любим алкашей. Здесь все равно достать тяжело. Примут как родных! В самую ж*пу засуну! Там не то, что водки, там воды х*й найдут они. Будут, как эти, как партизаны жить они", – ответил другой командир.

Напомним, что военнослужащий 752-го полка армии РФ на Донецком направлении рассказал о нежелании оккупантов идти "пушечным мясом" в атаку.