"Там успех на стороне ВСУ": Гайдай рассказал, что происходит на одном из самых горячих участков фронта

В Луганской ОВА подтвердили, что украинские силы имеют успех на участке фронта Сватово – Кременная.

О том, какая ситуация на этом направлении по состоянию на 6 января – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала "Freeдом".

"Действительно, там успех на стороне ВСУ, но освобождение каждого мэтра Луганщины дается очень тяжело. Все-таки у них было достаточно времени, чтобы подготовить оборонительные рубежи, начиная от оккупов, нор в лесопосадках. Плюс все заминировано. Причем ни у кого нет минных карт, потому что миновали и вручную, и дистанционно при помощи специальной техники. Также происходило заминирование во время активных боевых действий. Трудно продвигаться вперед, когда впереди сплошная заминированная территория. Туда согнаны разноплановые подразделения. Это и свежемобилизованные россияне, и недавно мобилизованные мужчины из "ДНР/ЛНР", и "кадыровцы", и специальные подразделения "СОБР", "Барсы" и зеки", - рассказал он.

Также чиновник прокомментировал ранее озвученную информацию, что значительная часть военных 2-го армейского корпуса планирует сдаваться в плен.

"У них деморализация полна. Возле них расположены зеки, которые постоянно над ними издеваются, а сзади — "кадыровцы", которые тоже издеваются над ними. Они с радостью к сдавались бы в плен, но надо не забывать, что "кадыровцов" там держат не для военных действий. А для того, чтобы они расстреливали тех, кто хочет уйти с позиции", — заметил глава.

Контрнаступление в Луганской области

По информации Луганской ОВА, трасса Сватово-Кременная, с помощью которой поставляются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для захватчиков. Поэтому россияне стягивают в Кременную еще больше свежемобилизованных и зеков-"вагнеровцев".

Тем временем оккупанты заблокировали село Половинкино в Луганской области для проведения "фильтрационных мероприятий", причиной стали успешные попадания ВСУ по позициям россиян — местное население обвиняют в помощи украинским военным.

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