"Там уже невозможно жить": РФ активизировала штурмовые действия возле Купянска

По словам депутата, Купянск находится под постоянными обстрелами, там уже невозможно жить. Город практически разрушен.

Российские оккупанты снова активизировались на Купянском направлении и забрасывают Синьковку, Табаевку и Крахмальное огромным количеством управляемых авиабомб (КАБов).

Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, передает "Эспрессо".

По его словам, эти бомбы действуют на расстоянии до 25 км. Поэтому россияне со своей территории с помощью авиации сбрасывают их.

"Враг постоянно ведет обстрелы не только линии фронта, где они пошли в наступление. В районе Синьковки противник проводит штурмовые действия. Пока успеха они не имеют, но активизировались. Есть сообщения об увеличении количества военных РФ на этом направлении", — говорит Скорик.

Синьковка, Табаевка и Крахмальное на карте / Фото: Deepstatemap

По словам депутата Харьковского областного совета, ежедневно пограничные села страдают от артиллерийских и минометных обстрелов.

"Также практически каждую ночь по территории области прилетают ракеты С-300. Купянск находится под постоянными обстрелами, там уже невозможно жить. Город страдает от разрушений, он практически разрушен", – подытожил он.

Напомним, что 19 февраля президент Владимир Зеленский приехал на передовую на Купянском направлении.

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