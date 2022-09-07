"Там все очень плохо, начиная с жестов", – Арестович рассказал о распаде личности Путина

Советник Офиса президента проанализировал поведение и выступления главы Кремля.
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о некоторых расстройствах в поведении главы Кремля Владимира Путина.
Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Это же распад личности – то, что он демонстрирует. Там все очень плохо, начиная с жестов и заканчивая формулировками. У Путина нервный ты", — отметил Арестович.
По его словам, руководство РФ должно принять тот факт, что у Путина начался психический распад.
"Как он заявил, что Россия ничего не потеряла в этой войне. И это в день, когда сообщили о 50 тысячах погибших солдат. В день, когда идет два контрнаступления. Он говорит, что Россия укрепила свой суверенитет... Потеряв треть армии?", — добавил Арестович.
О хороших новостях с фронта, в частности Хаиковской области, в видеообращении 7 сентября сообщил глава государства Владимир Зеленский.
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