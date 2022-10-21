"Там все заминировано давно": Жданов рассказал, как Украина закрыла границу с Беларусью

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Украина не демонтирует пути сообщения с Россией и Беларусью. По его словам, эти пути уже заминированы.

Об этом он заявил на своем YouTube канале.

"Как вы представляете демонтаж? То есть мы должны пригнать инженерную технику, раскрыть асфальт, сделать вместо дорожного покрытия котлован? Разобрать железнодорожное полотно и вывезти щебень, шпалы и все остальное? Нет, сегодня этот вопрос решается инженерными средствами. Поверьте, все переходы, железнодорожные пути, автомобильные дороги, пешие переходы – это заминировано», – рассказал Жданов.

По его словам, в Беларуси даже заявляют по взорванным мостам.

"Кстати, белорусский пограничник главный сказал, что мы даже взрывали все мосты. Так что можете не переживать в этом смысле, где можно было, там все взорвано, где нечего взрываться, все заминировано. Есть в сети даже фотографии, белорусы распространяют, они вели съемку, как мы перекрываем железнодорожные пути, автомобильные пути и т.д. Так что там все закрыто, завалено, заминировано и окутано колючей проволокой. Мы готовы. Мы уже восемь месяцев готовимся к отражению вероятного вторжения со стороны Беларуси", — сказал эксперт.

Угроза наступления Беларуси на Украину

Минск с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину оказывает России помощь в войне. В частности, территория республики стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

20 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге, что угроза наступления войск на Украину со стороны Беларуси растет, однако речь не идет об атаке на Киев. В этот раз оккупационные войска могут пойти на запад белорусско-украинской границы.

Украинская армия обратилась к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы Лукашенко. ВСУ подчеркнули, что в случае открытого вступления ВС РБ в войну они ответят на этот шаг. Украинские военные заверили, что Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси.