Там куча агентуры: РФ во время войны с Украиной может атаковать страну НАТО – Чалый

Украинский дипломат и экс-посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый подчеркнул, что Запад недооценивает вероятность удара России по одной из стран НАТО.

Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".

"Были оперативные планы России атаковать Эстонию. Это факт и я его могу подтвердить. И только волею судьбы так вышло, что на нас они пошли, а не на Эстонию. Второе, посмотрите – Эстония, Нарва. Сколько нужно времени, чтобы оккупировать Нарву? В Нарве 89% живет россиян и только 5% эстонцев, там куча агентуры ФСБ, абсолютно реально, не имея огромного преимущества в живой силе, занять и протестировать, как НАТО будет реагировать на это. Они же сейчас округ там создают, перекидывают очень быстро силы, поэтому ясно, что у них руки чешутся туда ударить. Просто Украина сейчас отвлекает. Но, если вы переведете Украину в режим обороны, не будете предоставлять вооружение, тогда Путин высвободит часть сил и совершит провокацию там, чтобы поднять ставки и затем торговаться за счет Украины. Вот такой сценарий, я думаю, может быть", — отметил Валерий Чалый.

Он также добавил, что как только в Украине "зависнет" фронт — то есть будет постоянно идти окопная война. Оккупанты сконцентрируются на параллельном ударе по странам НАТО.

"Не то, что говорят, если Украина проиграет, то следующие страны НАТО. Нет, формула другая. Украина не проиграет, это растянется. Украина выиграет, все равно победит, а удар по вам будет нанесен. Вот в чем они недооценивают", — резюмировал дипломат.

Напомним, Буданов обратился к Западу из-за "усталости" от войны в Украине.

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