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"Там жопа полная, Виталия": разведка Украины перехватила разговор оккупантов, в которой те говорят о массовых потерях

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
6725
Время на прочтение
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"Там жопа полная, Виталия": разведка Украины перехватила разговор оккупантов, в которой те говорят о массовых потерях

Фото: Associated Press

Российские оккупанты жалуются на огромные потери и низкий уровень продовольственного обеспечения.

Оккупанты на войне против Украины терпят значительные потери и жалуются на продовольствие.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

Как отмечается, военнослужащий из подраздела 3 омсбр 1 АК рассказывает о значительных потерях и низком уровне продовольственного обеспечения. Его разговор перехватила украинская разведка.

"Все погибли, братец. Никого... Там такой фарш, бл**ь, а не война. Ни попить, ни пожрать — ни**я не было. Да ну, там жопа полная, Виталя", — сетует в разговоре один из оккупантов.

Напомним, что пока Россия на поле боя продолжает брать количеством, это отличный шанс для Украины брать именно качеством.

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Дата публикации
Просмотры
6725
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