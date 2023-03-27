"Там жопа полная, Виталия": разведка Украины перехватила разговор оккупантов, в которой те говорят о массовых потерях

Оккупанты на войне против Украины терпят значительные потери и жалуются на продовольствие.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

Как отмечается, военнослужащий из подраздела 3 омсбр 1 АК рассказывает о значительных потерях и низком уровне продовольственного обеспечения. Его разговор перехватила украинская разведка.

"Все погибли, братец. Никого... Там такой фарш, бл**ь, а не война. Ни попить, ни пожрать — ни**я не было. Да ну, там жопа полная, Виталя", — сетует в разговоре один из оккупантов.

Напомним, что пока Россия на поле боя продолжает брать количеством, это отличный шанс для Украины брать именно качеством.

Читайте также: