Там зверства — шокирующие: стало известно, из какой бригады военные, которых замучили оккупанты и зарыли под Изюмом

Среди убитых гражданских были также военные. По словам военного эксперта Олега Жданова, есть тела военных из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Об этом военный эксперт рассказал на своем Ютуб-канале.

"Сегодня продолжается эксгумация тел в районе Изюма. Это ужасное кладбище убитых людей, которых российские кафиры пытались спрятать в лесу. Была создана из местных жителей похоронная команда, которую заставляли, угрожая расстрелом, копать могилы, затем их засыпать. Мы сейчас проводим. Большинство тел со следами пыток.У многих связаны руки.Там зверства шокирующие.Есть тела военных из 93 бригады.Есть дети и есть люди, которых со следами от осколков ранений, удержанных в результате боевых действий или обстрела города.Европа в шоке. можно закончить войну, не проведя Международный трибунал и не осудив главных военных преступников", — заметил он.

Напомним, под Изюмом нашли погребение целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета рашистской армии.

Читайте также: