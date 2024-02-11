Танцевала, пока везли погибшего воина: на Франковщине разразился скандал с любительницей РФ (видео)

Женщина танцевала под музыку и записывала видео в момент, когда везли павшего воина ВСУ.

В городе Надвирна Ивано-Франковской области разразился скандал – девушка танцевала под музыку и записывала видео в своем автомобиле напротив церкви, когда рядом провозили погибшего на войне воина Украины.

Соответствующие опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

На первом видео она записывает видео в машине и не реагирует на то, что ее снимают.

По словам автора видео, на место происшествия сразу вызвали правоохранителей.

"Везут парня мертвого, а эта дура просто включает музыку во всю и сидит просто. Машина напротив церкви стоит. Музыку в машине врубила во всю. Сейчас записывает себе какой-то видос", — прокомментировал автор.

На втором видео девушка пытается говорить по-английски и называет россиян "братьями" и обвиняет военных ВСУ в убийстве врагов.

Напомним, мобилизованный с эпилепсией скончался в первый день службы – детали громкого скандала.

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