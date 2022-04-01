Танцовщица Яна Заяц стала мамой в начале войны: "Рожала между взрывами и походами в укрытие"

Знаменитость родила сына.
Известная танцовщица, которая была партнершей Ираклия Макацария в проекте "Танцы со звездами", Яна Заец рассказала, как рожала на второй день войны.
По словам Яны, девять месяцев назад она и не догадывались, какие испытания ей придется преодолеть. Она рожала младшего сына "между взрывами и походами в укрытие".
"Мне пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. Мне казалось, что все эти события просто страшный сон, от которого я не могу проснуться. Но в тот момент, когда я взяла малыша на руки, я поняла, что сейчас не время поддаваться панике", — рассказала танцовщица.
Впрочем, когда Яна рожала, ее душа болела за старшего сына Ивана, который был на другом конце города без мамы и папы.
"При каждом взрыве я молилась, за старшего сына Ванюшу, который скрывался в бомбоубежище на другом конце города, ему только 6 и в ту страшную ночь он был без мамы и папы", — поделилась Яна.
В настоящее время танцовщица вместе со своими сыновьями находится в безопасности.
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