Танцовщица Яна Заяц стала мамой в начале войны: "Рожала между взрывами и походами в укрытие"

Танцовщица Яна Заяц стала мамой в начале войны: "Рожала между взрывами и походами в укрытие"

Знаменитость родила сына.

Известная танцовщица, которая была партнершей Ираклия Макацария в проекте "Танцы со звездами", Яна Заец рассказала, как рожала на второй день войны.

По словам Яны, девять месяцев назад она и не догадывались, какие испытания ей придется преодолеть. Она рожала младшего сына "между взрывами и походами в укрытие".

"Мне пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. Мне казалось, что все эти события просто страшный сон, от которого я не могу проснуться. Но в тот момент, когда я взяла малыша на руки, я поняла, что сейчас не время поддаваться панике", — рассказала танцовщица.

Беременная Яна Заяц / instagram.com/zlayazaya_official

Впрочем, когда Яна рожала, ее душа болела за старшего сына Ивана, который был на другом конце города без мамы и папы.

"При каждом взрыве я молилась, за старшего сына Ванюшу, который скрывался в бомбоубежище на другом конце города, ему только 6 и в ту страшную ночь он был без мамы и папы", — поделилась Яна.

В настоящее время танцовщица вместе со своими сыновьями находится в безопасности.

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