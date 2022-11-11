Танцуют у костра: в освобожденном Херсоне люди поют "Червону калину" и благодарят ВСУ

Жители Херсона теперь избавились от российской оккупации.

Жители Херсона 11 ноября отмечают освобождение своего города от российских оккупантов. Люди наслаждаются свободой даже при отсутствии электроснабжения.

Видео празднований опубликовал спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Жители Херсона прямо посреди улицы разожгли костер и танцуют вокруг. Украинцы поют песню, ставшую одним из символов противостояния российским оккупантам "Ой в лузі червона калина".

Также жители украинского города держат в руках государственные флаги Украины и скандируют "ВСУ".

Освобождение оккупированного Херсона

Россия еще в начале марта оккупировала Херсон. Россия преследовали украинских активистов и граждан из-за проукраинских настроений. Летом украинские военные сообщили о контрнаступлении на юге Украины. ВСУ уничтожали логистические цепочки оккупантов.

11 ноября украинская разведка сообщила о начале освобождения Херсона. Журналист Константин Рыженко сообщил, что сейчас в городе нет электричества и связи, поскольку все это уничтожили россияне.

Читайте также: