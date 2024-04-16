"Танк-черепаха" вернулся: россияне снова использовали панцирного монстра под Красногоровкой (фото)

Россияне изобрели способ доставки своих штурмовых групп на украинские позиции, превратив танк Т-72 в неповоротливого монстра с панцирем из подручных материалов. После уничтожения первого "танка-черепахи" силами ВСУ неделю назад оккупанты изготовили еще один, появившийся под Красногоровкой.

Об этом пишет блоггер Сергей Стерненко.

"Недалеко от Красногоровки снова выехал такой монстр с будкой-мангалом и кучей средств РЕБ. И должен сказать, что оно таки эффективно. Пока", – написал Стерненко.

По информации Defense Express, второй "танк-черепаха" оказался значительно выше своего предшественника. Вероятно, место между "панцирем" и корпусом танка увеличили, чтобы более безопасно и комфортно разместить там штурмовую пехотную группу.

На крыше этой конструкции, которая, похоже, сделана из кровли какого-то дома, расположен комплекс РЭБ.

"Речь идет о довольно популярной у врага сейчас конструкции из 8 патч-антенн, которые должны действовать в значительном диапазоне частот", – пояснили аналитики издания.

На крыше танка-черепахи расположен комплекс РЭБ

Отмечается, что количество таких "танков-черепах" у врага может увеличиться в ближайшее время, поскольку они оказались эффективными из-за отсутствия противотанковых средств у ВСУ.

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