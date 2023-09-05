"Танк двигаться не сможет": Чернык назвал главную задачу ВСУ осенью

А зимой, по мнению эксперта, линия фронта "замрет" и "мы будем в зоне огневого равновесия".

Осенняя дождливая погода будет существенно влиять на боевые действия в Украине, поэтому задача ВСУ на сравнительно сухой период – обвалить южный плацдарм и выйти на северное Приазовье.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Чернык рассказал в интервью изданию Obozrevatel.

Влияние осенней погоды на фронт

Чернык отметил колоссальное влияние погоды на боевые действия, в частности движение военной техники.

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"Влияние погодных условий на боевые действия колоссально. Западная техника очень тяжелая. Танк весит до 75 тонн. Если почва будет мокрой, танк двигаться не сможет", — объяснил полковник запаса.

Он добавил, что то же касается и БМП – как западного образца весом до 30 т, так и старых советских образцов весом от 10 до 13 т.

Задание ВСУ осенью

"Дожди однозначно будут влиять. Поэтому задача на сравнительно сухой период – прежде всего, обрушить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье. Предпосылки для этого складываются. На мой взгляд, сентябрь и октябрь будут самыми ответственными месяцами в этой части", – рассказал Чернык.

В то же время он отметил – следует понимать, что российские оккупанты сражаются насмерть и не сдаются.

"Они прекрасно понимают, что от нынешней "линии Суровикина" вплоть до Перекопского перешейка больше укреплений нет. Поэтому упорные бои еще будут продолжаться", — добавил эксперт.

Он также рассказал, что пока не видит признаков того, что российские войска имеют потенциал для "отыгрывания ситуации", то есть – чтобы захватить какие-то территории Украины в таком объеме и настолько быстро, как это было в начале полномасштабного вторжения.

Есть ли у оккупантов преимущество из-за легкости танков

Полковник запаса рассказал, что, несмотря на легкость старых российских танков, у вражеских войск не будет преимущества осенью, когда размокнет почва.

"Все, что тяжелее 10 тонн, все равно грузнет во влажной почве. 10 тонн само по себе – это уже тяжело. Все тракторы – по несколько тонн. Все, что тяжелее 10-15 тонн – а российские и советские танки весят 39-43 тонны – все равно грузнет. Так что ни о каком преимуществе говорить нельзя", – объяснил Чернык.

Что будет на фронте зимой

Военный эксперт также ответил на вопрос, как будут выглядеть боевые действия через два месяца, когда погода кардинально изменится.

"А как они выглядели прошлой зимой? Ровно один в один. Замрет линия фронта, и мы будем в зоне огневого равновесия. Так было всю прошлую зиму", – напомнил полковник запаса.

В то же время он отметил, что "есть нюансы".

"Земля может промерзнуть, это тоже меняет ситуацию. Но для этого нужно, чтобы морозы -10 градусов и ниже стояли как минимум неделю, чтобы почва хорошо промерзла. Тогда формат войны будет такой же, как летом, только солдатам нужно будет теплее одеваться. Плюс будет влиять снег и ветер", – объяснил Чернык.

К слову, издание The New York Times в своей статье написало, что российские войска не имеют ресурса снова захватить Роботино, поэтому ВСУ могут расширять освобожденный участок, чтобы увереннее идти в направлении Токмака и взять город в кольцо.

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