Танк попал прямо в дом: оккупанты атаковали Казацкое на Херсонщине – есть жертва

Российская армия днем 20 августа ударила по поселку Казацкое в Херсонской области. Оккупанты из танка попали прямо в жилой дом, одна женщина погибла, еще одна — ранена, ее доставили в больницу.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины — множественные осколочные ранения. Ее госпитализировали, врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", — рассказал он.

Напомним, российская армия 20 августа атаковала Золотую Балку в Херсонской области из артиллерии – ранения получил один человек.

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