Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Танк попал прямо в дом: оккупанты атаковали Казацкое на Херсонщине – есть жертва

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
701
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Танк попал прямо в дом: оккупанты атаковали Казацкое на Херсонщине – есть жертва

Взрывы в Херсонской области “ Фото: Сергей Хлань

Российские захватчики снова обстреляли Херсонскую область.

Российская армия днем 20 августа ударила по поселку Казацкое в Херсонской области. Оккупанты из танка попали прямо в жилой дом, одна женщина погибла, еще одна — ранена, ее доставили в больницу.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины — множественные осколочные ранения. Ее госпитализировали, врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", — рассказал он.

Напомним, российская армия 20 августа атаковала Золотую Балку в Херсонской области из артиллерии – ранения получил один человек.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
701
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация