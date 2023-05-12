Танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных — Sky News

В Германию ранее намеченного срока прибыли американские танки Abrams. На них будут учиться украинские военные.

Об этом сообщает издание Sky News.

Техника прибыла в порт Бремерхафена. После этого 31 танк отправится на военную базу Графенвер. Abrams доберутся до базы в начале следующей недели. Уже через две-три недели начнется обучение военных ВСУ, говорят американские чиновники.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил подкомитету Сената по обороне по ассигнованиям, что США переместили "несколько танков на театр боевых действий", чтобы украинцы могли начать обучение на них.

По его словам, к моменту завершения обучения, которое продлится около 10 недель, строящиеся для украинских сил танки Abrams будут готовы.

Отмечается, что прибытие Abrams в Графенвер в Баварии на пару недель опережает график, запланированный во время встречи военных лидеров в Германии в прошлом месяце.

Танки, которые США предоставляют Украине, строятся в соответствии со спецификациями ее военных и поступят в Украину в начале осени, как только войска закончат обучение.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украина получит танки Abrams в начале осени, когда военные должны завершить обучение по управлению ими. По его словам, в Штатах занимаются не только отправлением танков в Украину и подготовкой военных для использования ими, но и созданием инфраструктуры, которая будет поддерживать работу этой техники.

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