"Танки б/у, можно без башни": на Prozorro объявили тендер на покупку подбитой российской техники

"Танки б/у, можно без башни": на Prozorro объявили тендер на покупку подбитой российской техники

С такими закупками Украину никто не победит.

Близнюковский сельсовет на площадке Prozorro разместил тендер на покупку подбитых танков российских оккупантов на сумму 100 млн гривен.

"Танки б/у, можно без башни, горевшие, из кацапских воинских частей", — говорится в объявлении.

Его автор, заместитель сельского главы Евгений Лукинов, объяснил "Суспільному", что таким образом пошутил еще в начале войны, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины. Тендер был опубликован 26 февраля.

В комментариях к объявлению украинцы оценили шутку заместителя сельского главы. Некоторые интересовались условиями доставки и комплектации сожженных российских танков.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы предложить широкий ассортимент подбитой российской техники и максимального количества. Прошу уточнить: с пленными возьмете или только подбитую технику?" — пишет украинец.

Отметим, что объявление остается активным, но тендер, конечно, не состоится.

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