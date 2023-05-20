Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток нанесли оккупантам многочисленные удары.

Соответствующее видео обнародовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, украинским защитникам удалось уничтожить кучу косийской техники, в том числе танки, БМП, гаубицы, а также ракетные комплексы и беспилотники.

"Продолжаем уничтожать врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 988 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены и повреждены 31 единица вооружения и военной техники противника. 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Элерон", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300". Также было уничтожено 2 склада боеприпасов врага", — рассказал Тарнавский.

Танки, БМП и ракетные комплексы: бойцы Сил обороны показали, как уничтожают вражескую технику

Напомним, украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады совершили успешный штурм вблизи Бахмута, во время которого удалось выбить врага с его позиций. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео.

Читайте также: