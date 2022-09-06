Танки, боевые машины, ствольная и реактивная артиллерия: в Генштабе сообщили об обстрелах населенных пунктов

Снова страдают Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево и другие поселки и города Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На 9 других враг обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Так, противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
- на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области;
- на Харьковском направлении враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман;
- на Славянском направлении враг активных наступательных действий не вел. Обстрелы со стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое;
- на Краматорском направлении огненное поражение зафиксировано возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки;
- на Бахмутском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут, Опросное и Раздолевка;
- на Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Авдеевка, Опросное и Первомайское;
- на Новопавловском направлении обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки;
- на Запорожском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Красного, Полтавки и Железнодорожного;
- на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БПЛА, совершил более пятидесяти вылетов.
Напомним, военный эксперт объяснил, почему "вторая в мире" российская армия проигрывает в Украине.
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