Танки, боевые машины, ствольная и реактивная артиллерия: в Генштабе сообщили об обстрелах населенных пунктов

Снова страдают Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево и другие поселки и города Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На 9 других враг обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Так, противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области;

враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области; на Харьковском направлении враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман;

враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман; на Славянском направлении враг активных наступательных действий не вел. Обстрелы со стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое;

враг активных наступательных действий не вел. Обстрелы со стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое; на Краматорском направлении огненное поражение зафиксировано возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки;

огненное поражение зафиксировано возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки; на Бахмутском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут, Опросное и Раздолевка;

огневого поражения понесли районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут, Опросное и Раздолевка; на Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Авдеевка, Опросное и Первомайское;

обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Авдеевка, Опросное и Первомайское; на Новопавловском направлении обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки;

обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки; на Запорожском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Красного, Полтавки и Железнодорожного;

враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Красного, Полтавки и Железнодорожного; на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БПЛА, совершил более пятидесяти вылетов.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему "вторая в мире" российская армия проигрывает в Украине.

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