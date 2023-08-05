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Танки, БПЛА и сотни оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Танки, БПЛА и сотни оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 5 августа составляют уже 248 490 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 620 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков ‒ 4232 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 8251 (+2)
  • артиллерийских систем – 4943 (+32)
  • РСЗО – 704
  • средств ПВО ‒ 466
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 311
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4116 (+12)
  • крылатых ракет ‒ 1347
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7422 (+30)
  • специальной техники ‒ 730 (+6)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. ВСУ отразили все вражеские атаки.

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