Танки, БПЛА и сотни оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 5 августа составляют уже 248 490 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 620 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков ‒ 4232 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 8251 (+2)
- артиллерийских систем – 4943 (+32)
- РСЗО – 704
- средств ПВО ‒ 466
- самолетов – 315
- вертолетов – 311
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4116 (+12)
- крылатых ракет ‒ 1347
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7422 (+30)
- специальной техники ‒ 730 (+6)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. ВСУ отразили все вражеские атаки.
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