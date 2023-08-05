Танки, БПЛА и сотни оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Общие боевые потери России к утру 5 августа составляют уже 248 490 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 620 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков ‒ 4232 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 8251 (+2)

артиллерийских систем – 4943 (+32)

РСЗО – 704

средств ПВО ‒ 466

самолетов – 315

вертолетов – 311

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4116 (+12)

крылатых ракет ‒ 1347

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7422 (+30)

специальной техники ‒ 730 (+6)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. ВСУ отразили все вражеские атаки.