Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Танки, БПМ и грузовики: Беларусь в октябре передала России 211 единиц военной техники

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2014
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Танки, БПМ и грузовики: Беларусь в октябре передала России 211 единиц военной техники

Фото: Associated Press

Беларусь передала России 98 танков.

Беларусь в октябре передала России 211 единиц военной техники. Среди этого – танки, БМП и грузовики.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн".

Военную технику Беларусь передала России из двух баз — 969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область) и 288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).

Активисты зафиксировали передачу такой военной техники:

  • Танки Т-72А – 98 штук.
  • БМП-2 – 40 единиц.
  • БМП-2 без башен – 20 единиц.
  • Грузовики "Урал" – 53 единицы.

Военную технику из Беларуси перевезли в Ростовскую и Белгородскую области РФ.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси в Киев двинулась российская оккупационная армия. Также с территории этого государства Украину постоянно обстреливают ракетами и иранскими дронами.

Беларусь активно помогает России в войне против Украины. Так, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что из Беларуси в оккупированные Донецк и Луганск отправили танки и "Уралы", снятые со складов хранения. В настоящее время существует новая угроза наступления оккупационных войск с территории этого государства.

Читайте также:

Белорусская помощь ВСУ мяса на три миллиона долларов конфисковали для бойцов

Белорусская помощь ВСУ мяса на три миллиона долларов конфисковали для бойцов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2014
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация