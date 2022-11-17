Танки, БПМ и грузовики: Беларусь в октябре передала России 211 единиц военной техники

Беларусь в октябре передала России 211 единиц военной техники. Среди этого – танки, БМП и грузовики.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн".

Военную технику Беларусь передала России из двух баз — 969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область) и 288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).

Активисты зафиксировали передачу такой военной техники:

Танки Т-72А – 98 штук.

БМП-2 – 40 единиц.

БМП-2 без башен – 20 единиц.

Грузовики "Урал" – 53 единицы.

Военную технику из Беларуси перевезли в Ростовскую и Белгородскую области РФ.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси в Киев двинулась российская оккупационная армия. Также с территории этого государства Украину постоянно обстреливают ракетами и иранскими дронами.

Беларусь активно помогает России в войне против Украины. Так, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что из Беларуси в оккупированные Донецк и Луганск отправили танки и "Уралы", снятые со складов хранения. В настоящее время существует новая угроза наступления оккупационных войск с территории этого государства.

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